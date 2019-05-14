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افتكروهم فى رمضان.. الشهيد مصطفى لطفى رئيس مباحث الغلابة.. صور

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:42 ص
افتكروهم فى رمضان.. الشهيد مصطفى لطفى رئيس مباحث الغلابة.. صور الشهيد المقدم مصطفى لطفى
كتب بهجت أبو ضيف
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"ياوطن دايما ثابت فى الأرض أوتادك، عندك عيال جاهزة تفديك بالروح وتضحى علشانك"، المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أحد الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن، خلال مطاردته أحد أخطر عتاة الإجرام، المتورط فى مهاجمة قوة أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و3 أفراد شرطة وإصابة اخرين.

الشهيد المقدم مصطفى لطفى كان أحد أبرز المشاركين فى فريق البحث الجنائى الذى يتولى مهمة البحث عن المتهمين المتورطين فى استهداف القوة الأمنية بالخانكة، جمع المعلومات واستخدم مصادره السرية، حتى وردت إليه معلومة تفيد أن المتهم " محمد وحيد" الشهير بـ" كوريا" وهو من المتورطين فى ارتكاب الحادث، يختبئ بشقة مستأجرة بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

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الشهيد المقدم مصطفى لطفى

المتهم "كوريا" كان معلوما لدى المقدم مصطفى لطفى، حيث أنه ألقى القبض عليه سابقا فى قضية مخدرات، وتسبب فى سجنه، إلا أن "كوريا" نجح فى الهرب من السجن خلال أحداث الانفلات الأمنى التى تلت ثورة يناير، وعاد لممارسة نشاطه فى ارتكاب الجرائم المتنوعة وتجارة المخدرات.

استعان الشهيد مصطفى لطفى بقوة أمنية من الضباط والأفراد، وتوجه يوم 3 مارس عام 2016 بمأمورية سرية للقبض على المتهم، حسب خطة وضعها لمحاصرته والقبض عليه، إلا أن المتهم الذى كان يتحصن بالشقة حائزا أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة، بادر بإطلاق الرصاص تجاه رئيس المباحث، ليسقط إثرها شهيدا، معلنا عن بطولة جديدة تضاف إلى سجل بطولات رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الحافظ على أمن الوطن.

جانب من جنازة الشهيد
جانب من جنازة الشهيد

حصل الشهيد على وسام الاستحقاق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تسلمه والده خلال الاحتفال بعيد الشرطة، كما أطلق محافظ القليوبية اسمه على المدرسة الثانوية التجارية للبنات بحي غرب شبرا الخيمة، باعتباره رمزا للتضحية والفداء.

وعقب استشهاده علق عدد من أهالى شبرا الخيمة، لافتات حمل صورة الشهيد بالشوارع، تقديرا لدوره فى حفظ الأمن، حيث كانوا يطلقون عليه رئيس مباحث الغلابة، كما تم وضع صورته بميدان المؤسسة، بحضور والده وعدد من القيادات بمحافظة القليوبية.

جنازة الشهيد
جنازة الشهيد

 

أما المتهم "كوريا" فلقى النهاية الطبيعية له، حيث تم قتله فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، عقب محاصرته بحديقة موالح بقرية الجعافرة بشبين القناطر.

المتهم كوريا
المتهم كوريا

 

صورة الشهيد بميدان المؤسسة
صورة الشهيد بميدان المؤسسة

 

صورة للشهيد بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة
صورة للشهيد بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

 

 


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