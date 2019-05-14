استبعاد رئيس لجنة وملاحظين وإحالة طالب للتحقيق بامتحانات الإعدادية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح - البحيرة - ناصر جودة

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، استبعاد رئيس لجنة وملاحظين مع إحالتهم للتحقيق خلال تفقده عددا من لجان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام العمل اليوم الثلاثاء، بسبب عدم انضباط اللجنة وإخلالهم بواجبات العمل الوظيفى، كما تم إحالة طالب للتحقيق حاول الاعتداء على "عامل" داخل اللجنة قبل بدء الامتحان.

وقرر مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، استبعاد رئيس لجنة مدرسة التمليك المطور المهنية "بنات" وإحالتها للتحقيق بسبب عدم اتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم متابعة اللجان بجدية أثناء الامتحان كما قرر استبعاد ملاحظ بنفس اللجنة بسبب محاولته مساعدة إحدى الطالبات بالغش مع إحالته للتحقيق.

وخلال تفقده لجنة مدرسة الإسماعيلية الإعدادية "بنين" قرر "قبيصى" استبعاد ملاحظة انشغلت بهاتفها المحمول واصطحبته معها داخل اللجنة مع إحالتها للتحقيق لمخالفتها للتعليمات الصادرة بشأن منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان كما أحال طالبا للتحقيق عقب انتهاء الامتحان بعد محاولته التعدي على عامل قبل بدء اللجنة.

وخلال تفقده اللجان حث مدير مديرية التعليم بالإسماعيلية، الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.

كما نبه على ضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة والاهتمام بنظافة اللجان مشيدا بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها مديرية أمن الإسماعيلية في عملية تأمين اللجان بإشراف اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المديرية والتي تتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم تصل إليها أي شكوى من أي لجنة على مستوى مدارس محافظة الإسماعيلية بإدارتها الثمانية.

واختتم الدكتور خالد خلف، مؤكدًا أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام بلغ 21350 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في 135 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن اليوم الثلاثاء يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الهندسة وتربية فنية.

وفى البحيرة، أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتهاء رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في مادة الهندسة دون أى مشاكل تذكر.

وأشار إلى أن غرفة العميات الرئيسية بديوان عام المديرية ومثيلاتها بالإدارات التعليمية لم تتلق أى شكاوى تذكر فى هذا الأمر.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية يبلغ 90236 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان أمام 564 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمراكز المختلفة.