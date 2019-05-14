ارتفاع بورصة دبى بأكثر من 2% بمستهل التعاملات مدفوعا بأسهم العقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.83% رابحا 71.40 نقطة ليصل إلى مستوى 2597.01 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 148.8 مليون سهم محققة ما قيمته 161.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2883 صفقة ل31 سهما، وارتفع 21 سهما، فيما انخفضت 6 أسهم، واستقرت 4 أسهم .

وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.40%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 4.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 8.75%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 8%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.19%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.40%.