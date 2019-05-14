ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع طفيف لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى تراجع بنسبة 0.03%.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 13937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2113 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 17304 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 620 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1576 نقطة.