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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:24 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع طفيف لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى تراجع بنسبة 0.03%.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 13937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2113 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 17304 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 620 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1576 نقطة.


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