ادعاء طوكيو يطلب تعديل لائحة اتهام كارلوس غصن

رويترز

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن ممثلى الادعاء فى طوكيو تقدموا بطلب بتعديل لائحة اتهامهم لكارلوس غصن، الرئيس التنفيذى السابق لشركة نيسان، بخيانة الأمانة وقدموا المزيد من التفاصيل بشأن تحويلات نقدية قالوا إن غصن أجراها مع صديق سعودى.

ويواجه غصن عدة اتهامات بارتكاب عدة مخالفات مالية والتربح على حساب نيسان موتور، وهو ينفى كل التهم المنسوبة إليه.

وأطلق سراح غصن، الرئيس التنفيذى السابق لنيسان وشريكتها رينو، بكفالة قيمتها 500 مليون ين (4.5 مليون دولار) لحين محاكمته. ووفقا لشروط الكفالة تخضع تحركات غصن واتصالاته لمراقبة وقيود مشددة للحيلولة دون فراره خارج البلاد والتلاعب بالأدلة.

وكان هذا ثانى قرار قضائى بإخلاء سبيله بكفالة فى سلسلة أحداث فضيحة عصفت بصناعة السيارات العالمية وكشفت توترات فى الشراكة بين نيسان وشركة رينو الفرنسية. وكان مبلغ الكفالة السابقة التى دفعها مليار ين.

وقال غصن إنه ضحية انقلاب من مجلس الإدارة واتهم زملاءه السابقين فى نيسان "بطعنه من الظهر" ووصفهم بأنهم منافسون يسعون لتعطيل تحالف أوثق بين نيسان ورينو، أكبر مساهم بها.

وألقى القبض على غصن أول مرة فى نوفمبر الماضى.