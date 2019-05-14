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إغلاق باب التقدم لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى نهاية الشهر

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:00 ص
إغلاق باب التقدم لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى نهاية الشهر اسكان اجتماعى - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن آخر فرصة للتقدم لحجز وحدات الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى نهاية الشهر الجارى.

وأوضحت مى عبد الحميد، لـ"اليوم السابع" أن هناك إمكانية لإضافة اى أوراق بعد التقديم وذلك خلال الفترة المحددة حتى يتمكن المواطن من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، تجنبا لاستبعاده عند بدء الفرز بسبب نقص فى الأوراق.

وأوضحت أن وحدات الإعلان العاشر متاحة فى عدد كبير من محافظات وجه قبلى وهى (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم)، وتصل مساحة الوحدة إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5 % من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10 %، وهذا يأتى فى إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا فى محافظات الصعيد.

 


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