إصابة عامل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسب لهو الأطفال بالخصوص

القليوبية - نيفين طه

شهدت مدينة الخصوص مشاجرة بالأسلحة النارية بين عاملى خردة بسبب لهو الأطفال قبل انطلاق مدفع الإفطار، وأسفرت عن إصابة أحدهما بإصابات خطيرة تم نقله إلى مستشفى المطرية العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، إشارة من المستشفى بوصول "رسمى ع ر" 28 سنة، عامل خردة مصاب بطلق نارى خرطوش بالجانب الأيمن واشتباه نزيف بالبطن والصدر.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وأكدت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب لهو الأطفال تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه المجنى عليه محدثاً ما به من إصابات، وفر هارباً، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى "عبدالفتاح ا ع" 19 سنة، عامل بمخزن خردة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11659 جنح قسم شرطة الخصوص لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.