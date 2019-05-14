إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية على الطرق الدالة على أعمال حفر

كتب عبد الرحمن سيد

تضع إدارات المرور على الطرق السريعة والداخلية فى المحافظات مجموعة من العلامات الإرشادية التى تساعد سائق السيارة فى الوصول إلى الأماكن التى يقصدها، ومن تلك الإشارات عدم التوقف بالطرق لمنع المسائلة القانونية أو توقيع مخالفة مرورية عليه، كما يتم وضع إشارة وجود منحدر أو دوران على الطرق لتهدئة سرعة السيارة.

كما يتم تركيب إشارات مرورية على الطرق، بتحذير من وجود أعمال حفر على الطرق أو منع مرور الجراجات الزراعية والتحذير بوجود مزلقان لمنع اصطدام السيارات بالقطارات أو وقوع أى حوادث مرورية .