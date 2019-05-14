إجراء عملية جراحية ناجحة للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

واشنطن (أ ش أ)

خضع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لعملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لكسر في مفصل الفخذ.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن الأطباء بمركز (سومتر) الطبي بولاية جورجيا أكدوا نجاح عملية كارتر الجراحية ، والذي كان قد سقط في منزله قبيل خروجه لصيد الديوك الرومي.

وأعرب كارتر عن شعوره بالقلق لانتهاء موسم صيد الديوك الرومية دون المشاركة فيها.

يشار الى أن كارتر يعتبر أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة ، حيث يبلغ من العمر 94 عاما ، فضلا عن أنه أطول رئيس أمريكي يعيش على قيد الحياة بعد ترك منصبه ، حيث قضى في شهر يناير الماضي 38 عاما منذ خروجه من البيت الأبيض.