أوقاف بنى سويف: نسد عجز الأئمة بخطباء المكافأة ونطالب بتجديد الخطاب الدينى

بنى سويف أيمن لطفى

تحرص مديرية الأوقاف ببنى سويف على تنظيم لقاءات مجمعة للائمة وخطباء المساجد وحثهم على تجديد الخطاب الدينى والتواجد بين الناس لما لهم من مكانة تمكنهم من التأثير عليهم وإبعادهم عن الأفكار المتطرفة والهدامة، كما تنفذ المديرية خطة متميزة تضم ملتقيات ولقاءات لإحياء ليالى شهر رمضان الكريم بالمساجد والزوايا التى يصل عددها إلى أكثر من 3 آلاف بمدن وقرى المحافظة.

اليوم السابع التقى الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف للحديث عن خطة عمل المديرية طوال العام وأهم ما يميزها خلال شهر رمضان، وقال: إن عدد المساجد يصل إلى 2586 والزوايا 456 بجميع مدن وقرى المحافظة، ومن بينها المساجد الجماهيرية الكبيرة الكائنة بالمدن والتى نفضل عدم نقل أئمتها إلا فى حالات خاصة، كما نرسل لجان تفتيش بشكل دائم لمتابعة مدى التزام الأئمة والعاملين بالتواجد وفتح المساجد فى مواعيدها.

وأضاف: جميع مساجد المدن وقرى المراكز الإدارية السبع من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا بها خطباء ونسد أى عجز فى ائمة المساجد بمنح ترخيص لخطباء " المكافاة" والذين يتم انتقائهم من بين علماء الأوقاف المحالين على المعاش وكذلك الذين يجتازون المسابقات ويتم تأهيل الجدد بدورة تدريبية قبل صعودهم المنابر.

وتابع أبوحطب: تنفذ المديرية خطة خلال شهر رمضان أهم ما يميزها هذا العام ولأول مرة، إقامة ملتقى فكرى داخل سرادق أمام مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف العاصمة بحضور محافظ بنى سويف، ويضم محاضرات لكبار علماء الأزهر والمفكرين الإسلاميين وعميدة كلية الدراسات الاسلامية جامعة الازهر فرع بنى سويف، وأساتذة الصحة العامة والتغذية، وعلم النفس والاجتماع بكليات الطب والآداب جامعة بنى سويف حول اهمية الصوم لصحة الانسان، وتأثيره وفوائده النفسية والاجتماعية أيضا ويشارك معنا فى الملتقى ممثلين عن الكنيسة وفرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة.