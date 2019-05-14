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أمير الكويت يزور "الحرس الوطنى".. ويؤكد: محيطنا الإقليمى يدعو للحذر

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:01 ص
أمير الكويت يزور "الحرس الوطنى".. ويؤكد: محيطنا الإقليمى يدعو للحذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
وكالات الأنباء
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دعا أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الحرس الوطنى الكويتى إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام، مشيرا إلى التطورات والمستجدات "الخطيرة" التى تشهدها المنطقة.

وقال الصباح خلال زيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطنى حسبما نقلت "السومرية نيوز" "لا تخفى عليكم التطورات والمستجدات الخطيرة التى يشهدها محيطنا الإقليمي، والتى تستوجب منكم أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام المناطة بكم، لا سيما المتعلقة فى حماية المؤسسات العامة، وكما هو معهود أنكم على قدر المسؤولية".

وذكر الصباح أن الحرس الوطنى الكويتى يعد "أحد الركائز الرئيسة التى يعول عليها فى منظومة الأمن والدفاع عن الوطن"، مؤكدا أن ما يقوم به أفراده "من واجب مشرف فى حفظ وصون أمن الوطن العزيز واستقراره بالتعاون مع إخوانكم فى الجيش والشرطة، لهو موضع تقدير واعتزاز الجميع".

 


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