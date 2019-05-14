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أصحاب العربات الكارو وجامعى القمامة كلمة السر فى مقتل حراس أمن بالدقى

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:00 ص
أصحاب العربات الكارو وجامعى القمامة كلمة السر فى مقتل حراس أمن بالدقى جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف هوية المتهمين بقتل حارس أمن، معين لحراسة مواد الإنشاء الخاصة بصيانة كوبرى الدقى، حيث تم فحص عدد من المشتبه بهم من جامعى القمامة والخردة، المترددون على منطقة الدقى، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة بالمنشآت المحيطة بالكوبرى.

وكشفت مصادر أمنية، أنه تم التنسيق مع قسمى شرطة العجوزة، وبولاق الدكرور، لفحص أصحاب العربات الكارو، القادمين من منطقة أرض اللواء وصفط اللبن، للتوصل لهوية مرتكبي الجريمة.

ومن جانبها قررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبرى الدقى، فانتقل المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث الدقى والرائد حسام العباسى إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة حارس معين لتأمين مواد الإنشاء الخاصة بصيانة كوبرى الدقى مصابا بعدة طعنات مفارقا الحياة.

وبإجراء التحريات بإشراف العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة المباحث، تبين أن شخصين يستقلان عربة كارو حاولا سرقة الضحية، وعندما حاول مقاومتهما سدد له عدة طعنات وفرا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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