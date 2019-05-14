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الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:00 م
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أسهم أوروبا تتعافى من أدنى مستوى فى شهرين

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:39 ص
أسهم أوروبا تتعافى من أدنى مستوى فى شهرين اسهم ارشفية
(رويترز)
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تعافت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في شهرين في اليوم السابق، إذ ساعدت تصريحات من واشنطن وبكين خلال الليل على تهدئة مخاوف المستثمرين حيال تصاعد النزاع التجارى.

وبحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بعد أن كان قد نزل 1.2% أمس الاثنين بعد أن أعلن كلا الولايات المتحدة والصين عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات بعضهما البعض.

وارتفع أيضا المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.5%، بينما صعد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي، الذي يعتمد نموه بشدة على الصادرات وأحد أكثر القطاعات تضررا أمس، 1.4% ليقود مكاسب قطاعات المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه متفائل حيال تسوية النزاع التجاري، بينما عبر دبلوماسي صيني أيضا عن ثقته حيال اتفاق محتمل.

وقال متعاملون إن تصريحات ترامب دعمت الإقبال على الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم بالرغم من أن الحذر لا يزال مرتفعا بعد رد بكين الانتقامي بفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية، مما يفاقم التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

والمؤشر ستوكس 600 منخفض بأكثر من 4% منذ بداية الشهر، ويتجه نحو أكبر تراجع في شهر واحد منذ عمليات البيع الكثيف التي شهدها في ديسمبر.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.7%، وكان القطاع قد تضرر على خلفية مخاوف جديدة بشأن الاقتصاد بسبب تجدد التوتر التجارى على غير المتوقع بين أكبر اقتصادين في العالم.


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