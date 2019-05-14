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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-5-2019

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:19 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-5-2019 عملات _ أرشيفية
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تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء، 14-5-2019، أمام الجنيه المصرى، وانخفض سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.01 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.54 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.01 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.03 جنيه للشراء.

17.13 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.03  جنيه للشراء.

17.13  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.03 جنيه للشراء.

17.13 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.04 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.02 جنيه للشراء.

17.12 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.02  جنيه للشراء.

17.12  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.04 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.11 للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.03 جنيه للشراء، و 22.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.54 جنيه للشراء، و 4.57 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 56.96 جنيه للشراء، 56.39 جنيها للبيع.


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اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

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سعر الدينار الكويتى

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سعر الجنيه الاسترلينى

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