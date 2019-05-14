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أسعار الذهب ترتفع فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 بـ 615 جنيها للجرام

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:56 م
أسعار الذهب ترتفع فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 بـ 615 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-5-2019 بقيمة 3 جنيهات عقب صعود سعر الذهب عالميا من 1285 دولار إلى 1297 دولار، مع زيادة التوتر التجارى بين أمريكا والصين، وبدء سريان تفعيل الجمارك الجديدة بين الدولتين.

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر، زيادة بقيمة 3 جنيهات ليرتفع من 612 جنيها إلى 615 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار الذهب 18 سجل 527.25 جنيه.

عيار الذهب 21 سجل 615 جنيها للجرام.

عيار 24 بلغ سعره 702.75 جنيه.

الجنيه الذهب 4920 جنيها.

أوقية الذهب عالميا 1297 دولار.

صعود الذهب عالميا قرب أعلى مستوى له فى شهر، جاء نتيجة خسائر الأسهم الآسيوية فى وول ستريت، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أعلنت بكين أيضا فرض رسوم على واردات أميركية، رداً على رفع واشنطن الرسوم على واردات من الصين.

ويرى خبراء سوق الصاغة، أن الصراع التجارى بين الولايات المتحدة والصين يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن بعيدا عن هذه التقلبات التى تؤثر فى البورصات والأسهم .


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