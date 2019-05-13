9 مستندات مطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعى للأنشطة التجارية.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

تعتمد الأنشطة التجارية على استخدام الغاز الطبيعى كأحد مصادر الطاقة النظيفة والبديلة، وهناك مجموعة من الشروط التى يجب توافرها لكى يتم توصيل الغاز الطبيعى للأنشطة التجارية والمخابز الإفرنجية والتى تتضمن مجموعة من المستندات كانت كالتالى.

-1 صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للإطلاع).

-2 إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

-3 صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للإطلاع).

-4 ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

-5 صورة من السجل التجارى (الأصل للإطلاع).

-6 صورة من البطاقة الضريبة (الأصل للإطلاع ).

-7 صورة من رخصة مزاولة النشاط.

-8 إيصال سداد تأمين العداد حسب سعته.

-9 إيصال سداد تأمين الاستهلاك.