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الإثنين، 13 مايو 2019 11:57 م
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6.1 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات فى 9 أشهر حتى 31 مارس

الإثنين، 13 مايو 2019 11:07 م
6.1 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات فى 9 أشهر حتى 31 مارس عادل حامد
كتبت هبة السيد
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم، الاثنين، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية، فى 31 مارس 2019، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
 
 
وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2019، مبلغ 6.1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 27% عن نفس الفترة من العام السابق، ساهمت الزيادة فى إيرادات وحدات أعمال التجزئة، بنسبة 57% من هذا النمو، مدعومة بزيادة إيرادات خدمات البيانات.
 
 
واستمرت قاعدة مشتركى الشركة فى النمو على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث بلغت الزيادة فى عدد مشتركى التليفون الثابت 11% عن العام السابق، و ارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت 27%، كما وصل عدد عملاء التليفون المحمول إلى 4.2 مليون عميل بزيادة قدرها 45%. 
 
 
بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب، والإهلاك والاستهلاك 1.9 مليار جنيه، بزيادة بلغت 26% عن نفس الفترة من العام السابق، محققا هامش ربح 31%.
 
 
 
وتضاعف صافى الربح بعد الضرائب عن العام الماضى، ليحقق مبلغ 1.6 مليار جنيه، بهامش قدره 27%، وحقق معدل النفقات الرأسمالية من إجمالى الإيرادات نسبة 23% نتيجة لاستمرار استثمارتنا في البنية التحتية. 
 
 
وسجل صافى الدين، انخفاضا ليحقق مبلغ 8.1 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 12.6مليار جنيه، بنهاية العام الماضى محققاً نسبة صافى الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك، والاستهلاك على أساس سنوى، قدرها 1.1مرة مقارنة، بنسبة قدرها 2.1 مرة بنهاية عام 2018.

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