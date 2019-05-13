12 اختصاصا لقطاع شئون الإدارات القانونية المشرفة على المحامين بالجهات العامة

كتب إبراهيم قاسم

أسند القانون لقطاع شئون الإدارات القانونية المشرف على أعمال المستشارين القانونيين والمحامين بالهيئات والجهات الحكومية وقطاع الاعمال والبنوك، العديد من الاختصاصات الهامة للقيام بدورها ورفع كفاءة العمل بالإدارات القانونية المختلفة.

ويختص قطاع الإدارات القانونية بكل ما يتعلق بأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في أكثر من 580 جهة، وما يتبعها من فروع وأعضاء الذى يتجاوز عددهم الـ14 عضوا وهم مسئولون عن حفظ التوازن القانوني بالجهات التي يعملون بها، ودورهم في مكافحة الفساد والدفاع عن المال العام.

ومن المقرر أن يقوم قطاع الإدارات القانونية بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات لسرعة الاتصال وسرعة تعميم القرارات والكتب الدورية على تلك الإدارات، وسهولة الحصول على البيانات والإحصاءات من تلك الإدارات بما يوفر الوقت والجهد.

وتشتمل اختصاصات قطاع شئون الإدارات القانونية على 12 اختصاصا رئيسيا وهى :

- إعداد القرارات الخاصة بلجنة شئون الإدارات القانونية.

- الفحص وإبداء الرأى القانونى فى كل المسائل المحالة من مساعد الوزير لشئون الإدارات القانونية.

- إعداد وتوزيع الدورات التفتيشية على المفتشين ومنها دورة تفتيشية على الأعضاء ودورة عادية على سير العمل ودورة مفاجئة على سير العمل.

- فحص الاعتراضات المتعلقة بتقارير لجان فحص التقارير وتقدير درجة الكفاءة للعضو المعترض.

- فحص الاعتراضات على الملاحظات الموجه إلى الأعضاء من اللجان المنصوص عليها بالمادة 9 من القرار الوزارى رقم 731 لسنة 1977.

- إعادة النظر فى القرارات الصادرة بالتحقيقات الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية وإبداء الرأى فيها بصفة نهائية.

- فحص التقارير لتقدير درجة كفاءة الأعضاء المعنيين بالتفتيش والمعروضة عليهم والتوقيع عليها.

- النظر فى الشكاوى الخاصة بأعضاء الادارات القانونية عما ينسب اليهم من تصرفات قانونية تستوجب توجيه ملاحظة لهم فيها .

- إبداء الرأى القانونى فيما يحال لمكتب الاشراف على الشكاوى والتحقيقات من شكاوى جديدة من مساعد الوزير لشئون الادارات القانونية.

- الإشراف على قيد الشكاوى بالسجل الخاص ومتابعتها ومراقبة التأشير بها فى السجلات والملفات الخاصة بما يتم وما قد يصدر من قرارات.

- مراجعة تحقيقات الاعضاء بعد اعدادها لتصرف وتحرير مذكرة بالرأى .

- إعداد الكشوف الاحصائية بجميع الشكاوى التى وردت وما تم فيها من تصرفات والشكاوى الباقية وسبب البقاء .