video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 08:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

100 ألف مصرى يؤدون العمرة خلال رمضان ورقابة مشددة لرصد الشركات المخالفة

الإثنين، 13 مايو 2019 08:00 ص
100 ألف مصرى يؤدون العمرة خلال رمضان ورقابة مشددة لرصد الشركات المخالفة الكعبة
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

بدأ موسم عمرة رمضان للعام 1440هجرية، حيث بدأت الشركات فى تسفير أفواج المعتمرين إلى الأراضى المقدسة، ومن المقرر سفر 100 ألف معتمر مصرى خلال الشهر الكريم وفقا لضوابط وزارة السياحة، وسط رقابة مشددة من قبل الوزارة وغرفة الشركات لرصد أى مخالفات من قبل الشركات المنفذة لبرامج العمرة، أو إصدار تأشيرات إلكترونية دون الرجوع لوزارة السياحة.

وقامت غرفة شركات السياحة بالتعاون مع اللجنة العليا للحج والعمرة بإيفاد لجان للمملكة العربية السعودية فوراً لرصد المخالفات من قبل شركات السياحة، التى لجأت إلى إصدار تأشيرات إلكترونية بالمخالفة للإجراءات المعتمدة من قبل وزارة السياحة، وكذلك لمتابعة أحوال المعتمرين على مدار الساعة.

وقامت الغرفة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للعمرة بالسعودية لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كافة المسئوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضى السعودية وكذلك حظر التعامل معهم فى السوق المصرى.

كما أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كافة البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين، لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان، أو من تهرب من سداد الرسوم لاتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضدهم.

وفى حال رصد مخالفات سيتم إيقاف جميع الخدمات التى تقدمها الغرفة للشركات السياحية التى خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها لموسم 1440 هـ، وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.

ورفعت غرفة شركات السياحة، مذكرة لوزارة السياحة، تطالب من خلالها بشطب عضوية 18 شركة سياحية من عضوية الغرفة والاتحاد وفقا لأحكام القانون رقم 83 لعام 1968 الصادر بشأن اتحاد الغرف السياحية، وذلك لمخالفتها ضوابط تنظيم العمرة 1440هجرية وإصدارها تأشيرات إلكترونية دون الرجوع لوزارة السياحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعودية: أكثر من 6.3 مليون شخص أدوا العمرة الموسم الحالى

غرفة شركات السياحة تعاقب 18 شركة بالإيقاف لمخالفتها ضوابط العمرة

موسم العمرة

عمرة رمضان

عمرة 1440ه

اقتصاد

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

البورصة المصرية

البورصة

البورصه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة