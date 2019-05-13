وكيل تعليم مطروح: المدارس جاهزة للامتحان الإلكترونى

مطروح – حسن مشالى

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية استعدت بخطط بديلة، لأداء امتحان الصف الأول الثانوى إلكترونيا، يوم الأحد المقبل، وأنه حال حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الإلكترونية، أو مانع على المستوى الشخصى لكل طالب، وفى حالة حدوث عطل أو أى سبب آخر يعطل جهاز التابلت عن العمل، بتطبيق نظام الامتحانات الورقية وبشكل فورى.

وأضاف مدير تعليم مطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع بنفسه، من خلال جولات ميدانية مفاجئة بالمدارس الثانوية، لمتابعة الاستعدادات النهائية، لانطلاق الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى بنظامه الجديد، مؤكداً جاهزية المدارس الثانوية، والانتهاء من ربطها بالشبكة الإلكترونية لوزارة التعليم لأداء الامتحان دون مشاكل.

وناشد " النيلي" جميع طلاب الصف الأول الثانوى العام بمطروح، بمراجعة مدارسهم على مدار الأسبوع الجارى، للتأكد من ربط جهاز التابلت الخاصة بكل طالب مع الشبكة الإلكترونية بالمدرسة المقيد بها قبل أداء الامتحانات يوم الأحد المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المديرية سلمت 1863 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام والمعلمين، موحضا أن هناك 1583 طالبا بالصف الأول الثانوى مقيدين فى 13 مدرسة على مستوى المحافظة، تم تسليمهم التابلت بالإضافة إلى 279 معلما بهذه المدارس.