وفاة نائب أرجنتينى متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار

بوينس آيرس (أ ش أ)

توفى النائب الأرجنتينى هكتور أوليفاريس متأثرا بجروح أصيب بها فى إطلاق نار الأسبوع الماضى أمام مبنى مجلس الشيوخ فى العاصمة بوينس آيرس.

وذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الاثنين، أن الإعلان عن وفاة النائب أوليفاريس (61 عاما) جاء على لسان ائتلاف كامبييموس الحزبى الحاكم الذى ينتمى له.

يذكر أنه تم توقيف 6 أشخاص بينهم رجلان الجمعة الماضية، على خلفية إطلاق النار أدى إلى مقتل الموظف الحكومى مارسيلو يادون وقت الهجوم.

وكانت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش، قد وصفت الهجوم بأنه كان جزءا من عمل "المافيا" التى خططت للهجوم، مضيفة أن المحققين لا يزالون يحاولون معرفة الدافع وراء ذلك.