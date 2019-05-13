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هل يجوز للطلاب الإفطار فى رمضان خلال الامتحانات.. تعرف على رأى المفتى

الإثنين، 13 مايو 2019 09:00 ص
هل يجوز للطلاب الإفطار فى رمضان خلال الامتحانات.. تعرف على رأى المفتى امتحانات ارشيفية
كتب لؤى على
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تعقد امتحانات بعض الصفوف الدراسى خلال شهر رمضان المبارك، ويخشى الطلاب أن يؤثر الصيام عليهم.. فهل من حكم شرعى يبيح لهم الإفطار حتى لا يتعارض تحصيلهم للعلم مع الصيام؟

أجاب الدكتور شوقى علام مفتى الديار الصرية، مؤكدا: أن صيام رمضان واجب على كل مسلم مكلَّف صحيح مقيم، والواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحملها: جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.

فالأصل وجوب الصوم على الطالب المكلَّف، فإن شق عليه الصوم وتحققت فيه شروطٌ معيَّنة جاز له الفطر، لكن إن لم تتحق فيه فعليه الصوم.

وهذه الشروط هى أولًا: أن يتضرر بالصوم فى رمضان تضررًا حقيقيًّا لا موهومًا.

ثانيًا: أن يغلب على الظن الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور المستوى بسبب الصوم.

ثالثًا: أن تكون المذاكرة مضطرًّا إليها فى شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها.

رابعًا: أن لا يتجاوز فى الإفطار أيام الاحتياج والضرورة للمذاكرة أو الامتحانات إلى غيرها.


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