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خالد صلاح
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نيكى ينخفض والتوترات التجارية بين أمريكا والصين تضر بالمعنويات

الإثنين، 13 مايو 2019 11:10 ص
نيكى ينخفض والتوترات التجارية بين أمريكا والصين تضر بالمعنويات مؤشر _ أرشيفية
(رويترز)
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أغلق المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضا اليوم الاثنين فى الوقت الذى تراجعت فيه معظم الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بعد تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تضررت المعنويات جراء تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وهبط نيكى 0.7% ليغلق عند 21191.28 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 28 ماراس وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1541.14 نقطة.

وبدا أن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وصلت إلى طريق مسدود، إذ طلبت واشنطن وعودا بتغييرات ملموسة فى القانون الصينى وقالت بكين إنها لن تقبل بما يضر بمصالحها.

وفى التعاملات المبكرة، هبط نيكى بما يصل إلى 1% ونزل توبكس قرب أقل مستوى كان قد سجله فى فبراير ولكن موجة البيع انحسرت بعدما استوعب المستثمرون الأحداث وقرروا أنه من السابق لأوانه تقييم أحدث التطورات فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى هذه المرحلة.

فى غضون ذلك، قال المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كودلو أمس الأحد إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينغ سيجتمعان على الأرجح خلال قمة مجموعة العشرين فى اليابان فى نهاية يونيو ويناقشان قضايا التجارة.

وكان من أكبر الخاسرين أسهم شركات السفن والآلات، ونزل سهم كاواساكى كيسين 1.7% وتراجع سهم ياسكاوا إلكتريك 3.6% وانخفض سهم كوماتسو 1.9%.


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