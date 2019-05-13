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الإثنين، 13 مايو 2019 02:33 م
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نوفارتس تتعهد بمواجهة مزاعم أمريكية بتحديد الأسعار ضد وحدتها ساندوز

الإثنين، 13 مايو 2019 01:57 م
نوفارتس تتعهد بمواجهة مزاعم أمريكية بتحديد الأسعار ضد وحدتها ساندوز دونالد ترامب
رويترز
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قالت نوفارتس اليوم الاثنين إن مزاعم التلاعب بالأسعار ضد وحدتها ساندوز للأدوية النوعية، التي تنتج بعد انتهاء الحماية الممنوح لها بموجب حقوق براءة الاختراع، في إطار تحقيق أمريكي يشمل 20 مصنع أدوية بلا أساس وتعهدت الشركة السويسرية بمواجهة مزاعم تضمنتها دعوى قضائية تم رفعتها الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضى.

وقالت نوفارتس "نرى أن تلك المزاعم لا أساس لها وسنتصدى لها بقوة... ساندوز تحترم بشدة التزاماتها وفق قوانين مكافحة الاحتكار، سنظل ملتزمين بتوفير أدوية عالية الجودة وفي متناول اليد للمرضى الأمريكيين ونتحلى بالنزاهة في التعامل مع العملاء والحكومة ".

والدعوى القضائية التي تقع في 500 صفحة تتهم مصنعي الأدوية بالتأمر لتضخيم أسعار الأدوية، وفي بعض الأحيان بأكثر من 1000%، وكذلك عرقلة المنافسة.


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