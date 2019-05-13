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نداء قانونى.. محامى يطعن على قرار عدم تجديد عضويته فى نقابة المحامين

الإثنين، 13 مايو 2019 12:00 ص
نداء قانونى.. محامى يطعن على قرار عدم تجديد عضويته فى نقابة المحامين مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أقام عمرو مغاورى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف قرار نقابة المحامين السلبى بالامتناع عن تسليم الطاعن بطاقة عضويته بنقابة المحامين.

واختصمت الدعوى رقم 38570 لسنة 73 قضائية، النقيب العام لمحامين مصر.

وقالت الدعوى، إن الطاعن مقيد محامى استئناف عالى ومجلس دولة، وتقدم بكافة الأوراق المطلوبة للحصول على تجديد عضويته بالنقابة، إلا وإن النقابة أصرت على عدم تجديد عضويته بناء على القرارات الجديدة الصادرة من مجلس نقابة المحامين.

وذكرت الدعوى، أن شروط القيد التى وقفت بسببها النقابة تجديد عضويتها قد تم إلغاءها بواجب حكم قانونى صادر من المحكمة الإدارية العليا وهو حكم نهائى وبات وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه.


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