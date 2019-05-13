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نجوم كرة القدم النسائية الأمريكية يقودون ورشة تدريبية فى مصر

الإثنين، 13 مايو 2019 01:32 م
نجوم كرة القدم النسائية الأمريكية يقودون ورشة تدريبية فى مصر
كتبت: إنجى مجدى
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تقود نجمتا كرة القدم النسائية الأمريكية ليندا هاميلتون وتيفانى مارى روبرتس ورشة عمل تدريبية للاعبات ومدربات من فرق الدورى الممتاز المصرى للسيدات فى الفترة ما بين 12-16 مايو. ويشاركهما فى قيادة الورشة التدريبية العمل نجم كرة القدم الأمريكى المتقاعد جيفرى آلان أجوس.

 

تأتى زيارة الأمريكيون الثلاثة لمصر، بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية فى القاهرة، الأثنين، فى إطار برنامج مبعوثى الرياضة بوزارة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

 

وتركّز الورشة التدريبية على الدور الهام للمدربين فى تمكين اللاعبات داخل وخارج الملعب، كما ستوفر فرصة للمشاركين الأمريكيين والمصريين لتبادل الأفكار حول أحدث التقنيات فى تدريب كرة القدم. ولاستعراض وتعزيز مهارات التدريب التى يتم تدريسها فى الورش التدريبية، ستلعب الفرق المشاركة مباريات خماسية على مدار الأسبوع على أن تقام المباراة الختامية يوم 16 مايو فى مركز شباب الجزيرة.

 

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكى توماس جولدبرجر: "مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم النسائية، يسعدنا استضافة هؤلاء المدربين الأمريكيين البارزين فى القاهرة". وأضاف: "شراكتنا مع وزارة الشباب والرياضة هى تجسيد لالتزامًا مشتركًا بتمكين النساء والفتيات من خلال الرياضة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون الناجح فى المستقبل."

 

ليندا هاميلتون لاعبة كرة قدم أمريكية متقاعدة وعضو سابق فى فريق كرة القدم الوطنى للسيدات. وهى حاليًا رئيسة فريق كرة القدم النسائى فى الجامعة الجنوبية الغربية فى تكساس. تيفانى مارى روبرتس هى مدربة كرة قدم أمريكية ومدافعة سابقه وحائزة على الميدالية الذهبية الأوليمبية كما كانت أيضًا عضوًا فى المنتخب الوطنى الأمريكى عام 1999 الذى فاز بكأس العالم للسيدات 1999.

 

وجيفرى آلان أجوس، لاعب كرة قدم أمريكى متقاعد، وهو واحد من أبرز قادة فريق كرة القدم الوطنى للرجال على الإطلاق. شغل أجوس منصب المدير الرياضى فى فريق ريد بولز فى نيويورك، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مسابقة دورى كرة القدم الكبرى (MLS)

 


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