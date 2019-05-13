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الإثنين، 13 مايو 2019 05:45 م
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نتنياهو يحصل على أسبوعين إضافيين لتشكيل حكومة إسرائيل الجديدة

الإثنين، 13 مايو 2019 05:02 م
نتنياهو يحصل على أسبوعين إضافيين لتشكيل حكومة إسرائيل الجديدة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
رويترز
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أعلن رئيس إسرائيل أنه منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أسبوعين إضافيين حتى 29 مايو لتشكيل حكومة جديدة.

 

وفاز نتنياهو الذى يحكم إسرائيل منذ عشر سنوات بفترة خامسة قياسية رئيسا للوزراء فى الانتخابات العامة التى أجريت فى التاسع من أبريل ،وبشكل كبير اعتبر المراقبون فوزه استفتاء على زعامته فى وقت يواجه فيه احتمال اتهامه فى ثلاث قضايا فساد.

 

وينفى نتنياهو ارتكاب أى خطأ.

 

ويجرى نتنياهو مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع مختلف الأحزاب اليمينية والقومية والدينية التى تشكل الائتلاف المنتهية ولايته برئاسته.

 

ولم يفز أى حزب على الإطلاق فى إسرائيل بأغلبية مطلقة فى الكنيست المؤلف من 120 عضوا مما يجعل الحكومات الائتلافية التقليد الذى غالبا ما تجرى عليه المفاوضات السياسية.

 

وقطاع غزة من بين القضايا المطروحة فى مشاورات تشكيل الحكومة.

 

وقال وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان الذى يتزعم حزب إسرائيل بيتنا اليوم الاثنين بعد إعلان منح نتنياهو وقتا إضافيا إن المفاوضات ستستمر مع نتنياهو لكن الاستراتيجية تجاه غزة لا تزال نقطة خلاف.

 

ويتهم ليبرمان نتنياهو بمهادنة حماس التى تدير القطاع من خلال سماحه بوصول المساعدات المالية التى تقدمها قطر للقطاع. وقال إن الخلافات حول غزة عميقة.

 


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