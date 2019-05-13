نائب محافظ الجيزة ورئيس حى الدقى يعاينان عقار متصدع بشارع الثورة

كتب عبد الله محمود تصوير أحمد معروف

عاين منذ قليل، كل من نائب محافظ الجيزة، ورئيس حى الدقى، العقارين رقم 28 ورقم 30 بشارع الثورة بمنطقة الدقى، وذلك عقب تلقيهم بلاغ من سكان العقارين بحدوث تصدع بهما وتساقط أجزاء من المبنى، ما أدى إلى إخلاء قاطنى العقارين لهما.

وانتقل رجال حى الدقى، ورجال الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، إلى مكان العقارين حيث تبين حدوث شرخ بأحد جوانب العقار بسبب أعمال البناء بقطعة الأرض المجاورة للعقارين، ما أدى إلى حدوث حالة من التصدع وتساقط بعض أجزاء من أحد جوانب العقارين.

وتبين من خلال المعاينة الأولية للعقارين بمعرفة كبير مهندسى محافظة الجيزة الذى تم استدعائه فورا تلقى الإخطار، أن حالة التصدع نتيجة أعمال الحفر والبناء بقطعة الأرض المجاورة للعقارين، حيث تم اتخاذ قرار وقف أعمال الحفر والبناء بقطعة الأرض لحين ندب لجنة هندسية فنية، لإجراء أعمال البحث عن سلامة سند جوانب البناء بقطعة الأرض، بالإضافة إلى إجراء معاينة سريعة من قبل لجنة هندسية آخرى من جهة حكومية للعقارين لبحث السلامة الإنشائية بهما.

كما قرر مسئولى الحى والمحافظة بناء على المعاينة الأولية من قبل اللجنة الهندسية، عودة قاطنى العقار لوحداتهم، بعد التأكد من عدم وجود خطورة على حياتهم من حالة التصدع التى أصابت العقارين، مشددين على أن ما حدث بالعقار مجرد تساقط جزء صغير من أحد جوانب العقار بسبب أعمال الحفر بقطعة الأرض المجاورة، لن يؤثر بشكل أو بآخر على سلامة العاقرين أو على حياة قاطنيه.



























