موجز 6.. 50 نائبا فرنسيا يوقعون رسالة لماكرون لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ، خاصة في الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان، وبحيث يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا المجال في أسرع وقت، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن المصري وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية، فضلاً عن إبراز الوجه الحضاري الذي يليق بمصر وشعبها.





أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضى بإنشاء منطقة حرة عامة تقع غرب مدينة أسوان الجديدة، وذلك على مساحة 187 فداناً، الواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربى.





تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين، بـ5 قروش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.03 للشراء و17.13 للبيع، وليفقد نحو 84 قرشًا منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.





شهدت كنيسة مار مرقس بشارع السد العالى فى أرض أبو سعدة بالوحدة العربية بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، إطلاق عيار نارى نتج عنه وفاة القس مقار سعد، قسيس بالكنيسة، وعلى الفور انتقلت قوة المباحث للكنيسة لبدء التحريات والتحقيقات بمعرفة الشرطة والنيابة العامة.





دعا خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، إلى إعمال العقل وتأمل الفلسفة، وعدم الإنصات إلى البعض الذى يدعى بأنها "كُفر" وضد الدين، مشيرا إلى أن بعضا من فلاسفة اليونان ذهب إلى فكرة الإله الواحد قبل بعثة يسوع المسيح عليه السلام.





بدعوة من النائبة الفرنسية ليديا جيروس، وقع أكثر من 50 من النواب الفرنسيين عن حزب الجمهوريين، ورئيس منطقة باكا، رينو موسيلير، رسالة مفتوحة دعو فيها الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إلى مواجهة التطرف من خلال "إعلان الإخوان كمنظمة إرهابية"، وحل المنظمات المرتبطة بهم مثل جمعية "مسلمو فرنسا" (UOIF سابقًا).





تواصل الموجة الحارة التى تضرب البلاد تأثيرها على كافة الأنحاء، وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة والتى متوقع أن تمتد لنهاية الأسبوع الجارى وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وتحذيرات للمواطنين بتوخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.





كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن فشل تعاقد نادي مارسيليا مع محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يشكل أحد أسباب تراجع النتائج والمستويات المتواضعة للفريق هذا الموسم.





نجح محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، فى الرد على الانتقادات التى تعرض لها من بعض الصحافة الإنجليزية التى زعمت أنه "لاعب الموسم الواحد"، وأن المستويات المذهلة والأهداف الغزيرة التى تبارى على تسجيلها طوال الموسم الماضى كانت مجرد "ظاهرة"، على غرار ليستر سيتى الذي توج بلقب الدورى الإنجليزى عام 2016.





قطع رقبة نيد ستارك فى الموسم الأول ومن ثم الزفاف الدموى فى الموسم الثالث وموت جون سنو فى الموسم الخامس وحريق الكينجيز لانديج فى الموسم الثامن والأخير بالتأكيد هى لحظات ومحطات لن ينساها عشاق المسلسل الأسطورى Game of thrones، بعد عرض الحلقة الخامسة أمس عبر شبكة HBO والتى ضمت ما مشاهد بعنوان ما يطلبه المستمعون.





المتابع للأداء التمثيلي والتشخيصي لعدد من نجوم دراما رمضان 2019، سيكتشف أن هناك حالة من النضج الفني والاحترافية الكبيرة للعديد من النجوم الذين وصلوا بالفعل لأقصي درجات النضج الفني في الأداء، وأصبحوا عباقرة فيه ويأتي في مقدمتهم النجم مصطفي شعبان بعد نجاحه الكبير العام الماضي في مسلسل "أيوب".