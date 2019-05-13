موجز 6.. 50 نائبا فرنسيا يوقعون رسالة لماكرون لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة.
- السيسى يوجه بالإسراع فى وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ.. الرئيس يناقش الاستفادة من الخبرة الألمانية في استخدام التكنولوجيا لإقامة المصانع.. ويشيد بالمبادرات الشبابية المنفذة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ، خاصة في الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان، وبحيث يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا المجال في أسرع وقت، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن المصري وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية، فضلاً عن إبراز الوجه الحضاري الذي يليق بمصر وشعبها.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضى بإنشاء منطقة حرة عامة تقع غرب مدينة أسوان الجديدة، وذلك على مساحة 187 فداناً، الواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربى.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين، بـ5 قروش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.03 للشراء و17.13 للبيع، وليفقد نحو 84 قرشًا منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.
- تفاصيل مقتل كاهن كنيسة مار مرقس على يد خادمه فى شبرا الخيمة.. التحريات: القس مقار وعده بمساعدته فى جهاز بناته ولم ينفذ.. القاتل أطلق عليه 3 أعيرة نارية من سلاح غير مرخص فسقط قتيلا.. والخادم يسلم نفسه للأمن
شهدت كنيسة مار مرقس بشارع السد العالى فى أرض أبو سعدة بالوحدة العربية بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، إطلاق عيار نارى نتج عنه وفاة القس مقار سعد، قسيس بالكنيسة، وعلى الفور انتقلت قوة المباحث للكنيسة لبدء التحريات والتحقيقات بمعرفة الشرطة والنيابة العامة.
- خالد صلاح يدعو من "صالون مصر" لإعمال العقل: فلاسفة اليونان وصلوا فى نقاشهم العقائدى لوجود قوة أكبر من آلهتهم.. ويؤكد: "طاليس" تبنى فكرة وحدانية الله.. ويجى شوية ناس مخهم على أدهم يقولك الفلسفة كلها كفر ضد الدين
دعا خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، إلى إعمال العقل وتأمل الفلسفة، وعدم الإنصات إلى البعض الذى يدعى بأنها "كُفر" وضد الدين، مشيرا إلى أن بعضا من فلاسفة اليونان ذهب إلى فكرة الإله الواحد قبل بعثة يسوع المسيح عليه السلام.
بدعوة من النائبة الفرنسية ليديا جيروس، وقع أكثر من 50 من النواب الفرنسيين عن حزب الجمهوريين، ورئيس منطقة باكا، رينو موسيلير، رسالة مفتوحة دعو فيها الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إلى مواجهة التطرف من خلال "إعلان الإخوان كمنظمة إرهابية"، وحل المنظمات المرتبطة بهم مثل جمعية "مسلمو فرنسا" (UOIF سابقًا).
تواصل الموجة الحارة التى تضرب البلاد تأثيرها على كافة الأنحاء، وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة والتى متوقع أن تمتد لنهاية الأسبوع الجارى وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وتحذيرات للمواطنين بتوخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن فشل تعاقد نادي مارسيليا مع محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يشكل أحد أسباب تراجع النتائج والمستويات المتواضعة للفريق هذا الموسم.
- كيف رد محمد صلاح على ادعاءات "لاعب الموسم الواحد"؟.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة النجم المصرى مع ليفربول بالدورى الإنجليزى.. والفرعون ينضم لقائمة عظماء البريميرليج بعد ثنائية الحذاء الذهبى
نجح محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، فى الرد على الانتقادات التى تعرض لها من بعض الصحافة الإنجليزية التى زعمت أنه "لاعب الموسم الواحد"، وأن المستويات المذهلة والأهداف الغزيرة التى تبارى على تسجيلها طوال الموسم الماضى كانت مجرد "ظاهرة"، على غرار ليستر سيتى الذي توج بلقب الدورى الإنجليزى عام 2016.
- من محررة العبيد لـ "ملكة الرماد".. الحلقة الخامسة من Game of thrones ترفع ادرينالين المشاهدين بعد تدمير الكينجيز لاندينج.. ملحمة آل كليجين الأكثر دموية.. وجون سنو الحاكم الشرعى المتورط .. وآريا ستارك هى "الأمل"
قطع رقبة نيد ستارك فى الموسم الأول ومن ثم الزفاف الدموى فى الموسم الثالث وموت جون سنو فى الموسم الخامس وحريق الكينجيز لانديج فى الموسم الثامن والأخير بالتأكيد هى لحظات ومحطات لن ينساها عشاق المسلسل الأسطورى Game of thrones، بعد عرض الحلقة الخامسة أمس عبر شبكة HBO والتى ضمت ما مشاهد بعنوان ما يطلبه المستمعون.
- نجوم المشاهد الصعبة في دراما رمضان وعمالقة التشخيص ..مصطفى شعبان يصل لأعلى درجات النضج الفنى وياسمين عبد العزيز مفاجأة رمضان وأحمد عبد العزيز أستاذ في التشخيص علي الهادي وياسمين صبري تستحق البطولة عن جدارة
المتابع للأداء التمثيلي والتشخيصي لعدد من نجوم دراما رمضان 2019، سيكتشف أن هناك حالة من النضج الفني والاحترافية الكبيرة للعديد من النجوم الذين وصلوا بالفعل لأقصي درجات النضج الفني في الأداء، وأصبحوا عباقرة فيه ويأتي في مقدمتهم النجم مصطفي شعبان بعد نجاحه الكبير العام الماضي في مسلسل "أيوب".
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