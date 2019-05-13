موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. : درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة غدا 38 درجة

نشر الموقع الالكترونى ل" اليوم السابع " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد باستمرار ارتفاع درجات الحرارة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها غداً.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

تقرير حقوقى: قطر حرمت أبناء قبيلة الغفران من جنسيتها بشكل تعسفى

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن قرار قطر سحب جنسيتها تعسفياً من أسر من عشيرة الغفران، ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية لمدة 20 سنة، وحرمهم حقوقهم الأساسية، وحقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل.

امتحانات نهاية العام لأولى ثانوى "إلكترونية".. ولا تتأثر بانقطاع الإنترنت

وصل عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين دخلوا على منصة الامتحان أمس أثناء التجربة العملية للامتحان، 225000 طالب من مجموع 350000 محاولة، حيث أنه من المقرر عقد امتحانات مايو "إلكترونيًا" بواسطة تصميم فنى آمن "بدون انترنت".

3 آلاف مواطن دفعوا مقدمات حجز الوحدات بالإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعى

أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن هناك 3039 مواطناً، دفعوا مقدمات حجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11، بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك حتى أمس الأحد 12/5/2019، كما تم سحب 11179 كراسة شروط، مؤكداً أن سحب كراسات الشروط (من خلال 47 مكتب بريد مُميكن، بالمحافظات المطروح بها الوحدات)، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني www.shmff.gov.eg))، مستمر لجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، حتى نهاية شهر مايو الجارى.

فيديو معلوماتى.. تحذيرات جهاز حماية المستهلك للتجار فى رمضان

لمنع التلاعب فى السلع وتجنب حالات الغش، أصدر جهاز حماية المستهلك مجموعة من التعليمات للتجار بمناسبة شهر رمضان، لتحذيرهم من التلاعب فى السلع أو خداع المواطنين، أثناء عمليات البيع والشراء، التى تنشط خلال الشهر الكريم.

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأثنين، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

دعاء اليوم الثامن من رمضان وثوابه وأفضل ما ورد عن الصحابة والصالحين

ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، التى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.