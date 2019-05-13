video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 13 مايو 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 

الفجر 3:25  ص 

الظهر 11:51 ص 

العصر 3:28 

المغرب 6:40 

العشاء 8:07 

 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 

الفجر 3:25 ص 

الظهر 11:56 

العصر 3:35 

المغرب 6:46 م 

العشاء 8:15 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 

الفجر 3:19 

الظهر 11:47 م 

العصر 3:25 م 

المغرب 37: 6 م 

العشاء 8:04 م 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 3:20 ص 

الظهر 11:39 

العصر 3:12 

المغرب 6:24 م 

العشاء 7:47 م 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 
 

الفجر 3:34 ص 

الظهر 11:45 ص 

العصر 3:12 م 

المغرب 6:26 م 

العشاء 7:46 

 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 
 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

 مكة 

الفجر 4:15 ص

الظهر 12:17 م 

العصر 3:35 م 

المغرب 6:53 م 

العشاء 8:09 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 4:08 ص 

الظهر 12:17 م 

العصر 3:43 م 

المغرب 7:00 م

العشاء 8:17 م 

 

الرياض 

الفجر 3:39 ص 

الظهر 11:49 ص 

العصر 3:15 م 

المغرب 6:32 م 

العشاء 7:49 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 

الفجر 3:12 

الظهر 11:36 م 

العصر 3:12 م 

المغرب 6:25 

العشاء 7:49 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 

الفجر 4:09 ص 

الظهر 12:19 م 

العصر 3:44 م 

المغرب 6:57 م 

العشاء 8:18 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 

الفجر 3:43 ص 

الظهر 12:23 م 

العصر 4:08 م 

المغرب 7:20 م 

العشاء 8:52 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 
 

الفجر 3:20 ص 

الظهر 11:44 ص 

العصر 3:20 م 

المغرب 6:31 م 

العشاء 7:57 م 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صلاح لــ"مكة" عن جائزة هداف البريميرليج: واحدة جديدة غير اللى فى البيت

صلاح لــ"مكة" عن جائزة هداف البريميرليج: واحدة جديدة غير اللى فى البيت

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.. محمد صلاح يواصل اصطياد الجوائز مع ليفربول.. "الحذاء الذهبي" للمرة الثانية أخر العنقود.. الفرعون رمز كرة القدم بمجلة "تايم".. والألقاب الفردية تتحدث عن إنجازات صانع نهضة الريدز

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.. محمد صلاح يواصل اصطياد الجوائز مع ليفربول.. "الحذاء الذهبي" للمرة الثانية أخر العنقود.. الفرعون رمز كرة القدم بمجلة "تايم".. والألقاب الفردية تتحدث عن إنجازات صانع نهضة الريدز

الفيفا تحتفل بفوز الثلاثى الإفريقى بجائزة الحذاء الذهبى للدورى الانجليزى

الفيفا تحتفل بفوز الثلاثى الإفريقى بجائزة الحذاء الذهبى للدورى الانجليزى

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة