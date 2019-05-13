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منظومة جديدة لتكويد المزارع.. وقاعدة بيانات للمصدرين لمضاعفة الصادرات

الإثنين، 13 مايو 2019 01:28 م
منظومة جديدة لتكويد المزارع.. وقاعدة بيانات للمصدرين لمضاعفة الصادرات زراعات - أرشيفية
كتب عز النوبى
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تسعى الحكومة  خلال الفترة المقبلة لمضاعفة الصادرات الزراعية، خاصة فى ظل منظومة (تكويد) المزارع، فى ظل التعاون مع جمعيات تطوير وتنمية الصادرات والحجر الزراعى، من أجل زيادة قاعدة المصدرين لمختلف الصادرات الزراعية، ووفقا لتقرير حكومى فقد تجازوت  الصادرات الزراعية 5.2 مليون طن العام الماضى.

كما تعمل الحكومة على زيادة الصادرات هذا العام ليس فقط من ناحية الكم ولكن الكيف أيضا مشيرا إلى أهمية التصنيع الزراعى الذى يحقق قيمة مضافة إلى الناتج القومى وأيضا توفير فرص عمل فى المناطق الريفية.

وقد تم إطلاق مبادرات من أجل زيادة الوعى للمزارعين وتنوع إنتاجهم فى 10 محافظات، بالإضافة إلى دعم  مشروعات مكافحة ذبابة الفاكهة من خلال معهد المبيدات ولجنة المبيدات وترشيد استخدام الكيماويات والمبيدات.


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