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منح 844 مليون جنيه قروض للشباب لإقامة مشروعات فى البحيرة

الإثنين، 13 مايو 2019 01:22 م
منح 844 مليون جنيه قروض للشباب لإقامة مشروعات فى البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت حتى الآن 844 مليون جنيه، وذلك لتمويل 13589 مشروعاً استثماريا متنوعاً ساهمت فى توفير 33463 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف محافظ البحيرة، أن برنامج "مشروعك" يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح محافظ البحيرة، خلال بيان له، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

ووجه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين.

وفى سياق آخر، أعلن محافظ البحيرة، أن إجمالى الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة، بلغت 106 آلاف طن قمح، مؤكدا أن المساحة المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة، تقدر بـ355659 فدانا.

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