مناقشة مشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة توفر 8 آلاف فرصة عمل

كتبت أسماء نصار

ناقشت اللجنة المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، اليوم الاثنين (26) موضوع يتعلق بمشروعات إستثمارية وقرى سياحية جديدة والتى سوف تتيح مالا يقل عن 8000 فرصة عل مباشرة وحوالى 60000 فرصة عمل غير مباشرة للشباب.

وتضمنت (13) مشروع لإنشاء وتطوير قرى سياحية وفنادق جديدة بمحافظة البحر الأحمر و (2) مشروع سياحي بمحافظة السويس و (4) مشروعات لقرى سياحية وفنادق ومطاعم بمحافظة مرسى مطروح وعدد (2) مشروع سياحي بمحافظه الاسكندريه و (2) مشروعات سياحية وفنادق بمحافظه جنوب سيناء و (3) موضوعات تخص محافظة كفرالشيخ .

وتم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ،ومراعاة أن تكون المنشأت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب

وهناك لجنة فنية متخصصة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .