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مميش: عبور 40 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن

الإثنين، 13 مايو 2019 10:43 ص
مميش: عبور 40 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين، عبور 40 سفينة، بحمولة 2.6 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة1.2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MSC LEANNE" التى ترفع علم ليبيريا، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.4 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MAERSK HERRERA" التى ترفع علم سنغافورة، بحمولة 159 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مصر.

 

 


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