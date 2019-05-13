video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 11:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 12 مالى ضمن عمليات تطهير عرقية

الإثنين، 13 مايو 2019 10:21 م
مقتل 12 مالى ضمن عمليات تطهير عرقية مسلحون فى مالى
أ ش أ
إضافة تعليق

لقي اثنى عشر شخصا مصرعهم اليوم الاثنين ، إثر هجوم مسلح شنه مسلحون مجهولون على قرية هيرماكتو وسط مالي التي تقطنها أغلبية فلانية.

 

وذكرت صحيفة مالي اكتيالينتي على موقعها الالكنتروني مساء الاثنين أن القتلى غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن ، ويجري الحديث عن عدد كبير من الجرحى ، وتبعد القرية مسرح الجريمة ثلاثمائة وخمسون كلم من العاصمة المالية باماكو.

 

ويرى مراقبون في باماكو أن الهجوم يندرج في سلسلة التطهير العرقي ضد قبائل الفلان ، وشهدت مناطق مختلفة من مالي خلال الأسابيع الماضية عمليات قتل استهدفت قبائل الفلان كان آخطرها ما حدث الشهر الماضي وأسفر عن مقتل مائة وستين من أبناء قبائل الفلان.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين على يد مجهولين وسط مالى

هيئتان أمميتان تعلنان عودة نحو ألفى لاجئى مالى من موريتانيا إلى أراضيهم

محكمة إيرانية تقضى بسجن شقيق الرئيس الإيرانى بتهم فساد مالى

قائد قوات بعثة الأمم المتحدة في مالي يشيد بجهود مصر لحفظ السلام

جماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن المسؤولية عن هجوم على قاعدة للجيش فى مالى

تعيين وزير المالية فى دولة مالى رئيساً للوزراء

استقالة حكومة مالى بعد مذبحة قتل فيها 160 شخصاً

مالى

تطهير عرقى

مسلحون

جرحى

باماكو

هجوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

الحلقة الثامنة من "ضد مجهول".. بعد مرور قرن من الزمان.. من قتل "سيد درويش"؟.. هل تخلص الإنجليز من البطل الفنى بسبب أغانيه الملهمة.. قصة خيانة الصديق فى رواية مقتله.. ولماذا لم يُحقق بالواقعة

الحلقة الثامنة من "ضد مجهول".. بعد مرور قرن من الزمان.. من قتل "سيد درويش"؟.. هل تخلص الإنجليز من البطل الفنى بسبب أغانيه الملهمة.. قصة خيانة الصديق فى رواية مقتله.. ولماذا لم يُحقق بالواقعة

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة