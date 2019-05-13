مقتل 12 مالى ضمن عمليات تطهير عرقية

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لقي اثنى عشر شخصا مصرعهم اليوم الاثنين ، إثر هجوم مسلح شنه مسلحون مجهولون على قرية هيرماكتو وسط مالي التي تقطنها أغلبية فلانية.

وذكرت صحيفة مالي اكتيالينتي على موقعها الالكنتروني مساء الاثنين أن القتلى غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن ، ويجري الحديث عن عدد كبير من الجرحى ، وتبعد القرية مسرح الجريمة ثلاثمائة وخمسون كلم من العاصمة المالية باماكو.

ويرى مراقبون في باماكو أن الهجوم يندرج في سلسلة التطهير العرقي ضد قبائل الفلان ، وشهدت مناطق مختلفة من مالي خلال الأسابيع الماضية عمليات قتل استهدفت قبائل الفلان كان آخطرها ما حدث الشهر الماضي وأسفر عن مقتل مائة وستين من أبناء قبائل الفلان.