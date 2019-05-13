مقتل وإصابة 23 شخصًا جراء وقوع 3 انفجارات فى أفغانستان

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قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 20 آخرون، اليوم،الاثنين، جراء اجتياح ثلاثة انفجارات مدينة "جلال آباد" غربي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم نانجارهار عطا الله خوجاني - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه من المرجح أن يكون أغلب المصابين من المدنيين.

وأضافت الشبكة أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها حتى الآن عن الانفجارات الثلاثة.

وتأتي هذه السلسلة من الانفجارات وسط إعراب الأمم المتحدة عن قلقها اليوم إزاء تصاعد أعمال العنف في أفغانستان خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.