مفتى لبنان يدين تخريب 4 سفن تجارية فى المياه الاقتصادية للإمارات

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أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن شجبه وإدانته للعمليات التخريبية التي تعرضت له 4 سفن شحن تجارية مدنية، في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مقربة من شواطئها، واصفا إياها بالعدوان الإرهابي.

وقال مفتي لبنان – في بيان له اليوم – إن ما جرى هو "إجرام خطير" يهدد الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي والذي هو ممرر حيوي للمجتمع الدولي.

وأكد المفتي تضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، منوها في هذا الصدد باحتضانهم دائما لقضايا العرب والمسلمين.