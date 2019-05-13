معلومة قانونية.. اعرفى النفقات التعليمية اللازم على الآباء توفيرها

كتبت أسماء شلبى

أقر قانون الأحوال الشخصية، وجوب نفقة التعليم على الأب، وتعليم أولاده الصغار ما يجب تعليمه، حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه آياً كانت حالته المالية، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.

ويرصد اليوم السابع الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمة للأبناء داخل محاكم الأسرة.

1- ترفق الأم المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى.

2- شهادة ميلاد الطفل.

3- وثيقة الطلاق .

4- وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته.

5- تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج .

6- مصادر دخل الزوج الأخرى وممتلكاته.

-أبرز ما تتضمنه المصروفات المدرسية اللازم على الآباء توفيرها لصغارهم .

1- تشمل مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه وتدخل من ضمنها الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الإحتياج لها.

2- حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة، إلتزم الأب بسداد أجرتها.

3- الملابس المدرسية يلزم الآباء بأدائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير .