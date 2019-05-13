مصرع وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا – فريق المحافظات

لقيت اليوم الإثنين سيدة مصرعها وأصيب 7 أخرين، بعد انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بزمام مركز أبوقرقاص فى جنوب المنيا.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إشارة من عمليات النجدة، يفيد بإنقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى عند مدخل مركز أبو قرقاص.

بانتقال قوات الأمن برئاسة الرائد هشام عسقلانى رئيس مباحث المركز، تبين إنقلاب السيارة رقم 58939 ربع نقل أسيوط، مما أسفر عن وفاة "جميلة ج ت" 57 عامًا ربة منزل، وإصابة كل من "يوسف ع ع" 7 سنوات، "عزت ن و" 38 عاما سائق السيارة، "سوما رغ" 30 عاما ربة منزل، "إنجى ع ن" 10 سنوات، وشقيقيها "يوسف" 6 سنوات، و"يس" 12 عاما، وجميعهم مقيمون بقرية بويط بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا الجامعى وملوى العام.

وبالفحص تبين إنقلاب السيارة بسبب إنفجار الإطار الأمامى لها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8273 جنح مركز أبو قرقاص، وتولت النيابة التحقيق.

كما لقى طالب مصرعه حينما صدمته سيارة بقرية بنى حافظ التابعة لمركز ملوى، وتبين مصرع "محمود . ج" 15عاما، مقيم بقرية التابوت، وقد أصيب عقب الحادث باشتباه نزيف بالمخ والبطن وتوفى أثناء تحويلة لمستشفى المنيا الجامعي، وفرت السيارة هاربة، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائى لتحديد وضبط السيارة والمتهم.

وتحرر المحضر رقم 7360 جنح مركز شرطة ملوى، وتولت النيابة التحقيق.