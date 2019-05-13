مصرع طفل وإصابة والده بسبب مصعد عالق فى المعصرة

لقى طفل مصرعه، وأصيب والده، بعدما علق بهم مصعد بأحد الطوابق فى منطقة الدواجن بالمعصرة، وتم نقل جثة الطفل ووالده المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالى، بوجود طفل متوفى، ورجل مصاب بمنطقة الدواجن، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين العثور على جثة "محمد. أ"، 10 سنوات، وإصابة والده، وبعمل التحريات الأب تفاجئ بعطل المصعد بهم بين الأدوارالرابع والخامس، وعندما تمكن الأب من التسلق من المصعد، والنزول للدور الرابع، حاول تخليص نجله، وعقب أخراج الجزء الأسفل من جسد الطفل، فوجئ أن هناك أحد الجيران بسحب المصعد،، فتم دهس رأس الطفل بين المصعد و الحائط، وتحرر المحضر اللازم.