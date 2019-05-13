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مصرع سيده تناولت حبوب حفظ الغلال بالخطأ فى الغربية

الإثنين، 13 مايو 2019 02:05 ص
مصرع سيده تناولت حبوب حفظ الغلال بالخطأ فى الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربيه محمد طارق
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لقيت سيده في العقد الرابع من عمرها مصرعها بمدينة السنطه بمحافظة الغربيه، إثر تناولها حبوب حفظ القمح. 

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربيه بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة السنطه يفيد بمصرع سيده تدعى " س م " 40 سنه ، مقيما بقرية كفر كلا الباب التابعه لمركز السنطه. 
 
على الفور تم تشكيل فريق وتبين إصابتها بحالة تسمم نتيجة تناول قرص حفظ القمح، أدت إلى مصرعها في الحال ، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابه للتحقيق .
 
 

 


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