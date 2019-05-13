مسؤولان: مقتل 4 رجال شرطة فى انفجار بمدينة كويتا الباكستانية

رويترز

قال مسؤولان إن قنبلة بدائية الصنع مثبتة فى دراجة نارية وتستهدف فيما يبدو سيارة شرطة انفجرت بالقرب من مسجد فى مدينة كويتا بغرب باكستان مما أسفر عن مقتل 4 رجال شرطة على الأقل وإصابة 11 شخصا بينهم شرطيان.

ولم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار الذى وقع رغم تشديد الإجراءات الأمنية بمناسبة شهر رمضان. وأكد عبد الرزاق تشيما قائد الشرطة في كويتا أن جميع القتلى من رجال الشرطة.

وفى الأسبوع الماضى قُتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم انتحارى على عربة شرطة كانت تحرس ضريحا صوفيا فى مدينة لاهور التى تقع فى شرق البلاد.

وقال ضياء الله لانجوف وزير داخلية إقليم بلوخستان إن تفجير اليوم استهدف رجال الشرطة المكلفين بحراسة المسجد أثناء صلاة العشاء.