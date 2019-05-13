مدمرة صاروخية أمريكية تنفذ مناوبة دورية فى بحر البلطيق

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ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن المدمرة الصاروخية الأمريكية "جرافيلي" من طراز (DDG-107)، وهى سفينة القيادة فى المجموعة البحرية الدائمة الأولى لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، اختتمت زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى تالين عاصمة إستونيا.

وأشارت القناة الإخبارية الروسية إلى أن بيانات المنظومة الدولية لرصد حركة السفن، AIS، تؤكد أن المدمرة الأمريكية المذكورة لا تزال تبحر فى الخليج الفنلندى متوجهة نحو المنطقة الوسطى فى بحر البلطيق، حيث ستقوم بأعمال مناوبة دورية هناك.



وذكّرت المنظومة الدولية لرصد حركة السفن، أن هذه السفينة الحربية الأمريكية تحمل صواريخ مجنحة من طراز "توماهوك"، يبلغ مداها 1.6 ألف كلم.

وأشارت إلى أن الفرقاطة الصاروخية البريطانية "ويستمنستر"، التى تدخل أيضا فى المجموعة البحرية الدائمة الأولى لحلف "الناتو"، غادرت هى الأخرى العاصمة الإستونية.