محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فوده ، محافظ جنوب سيناء ، منجستاب هايلى الممثل المقيم والمدير القطرى لبرنامج الاغذية العالمى للأمم المتحدة ، يرافقة الدكتور كامل مصطفى عامر رئيس المكتب الاقليمى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى الاقليم الاوسط العربى.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين برنامج الأغذية العالمى ونشاطة فى جمهورية مصر العربية، بصفة عامة وجنوب سيناء بصفة خاصة ، حيث أكد المدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى على الالتزام الكامل والتعاون وتقديم كافة المساعدات اللازمة والمتمثل فى أربعة محاور وهو تشغيل الشباب وتمكين المرأة والاهتمام بالأماكن النائية وأبراز النماذج المصرية الناجحة وتصعيدها .