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محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن الدولى استعدادا لموسم سباقات الهجن

الإثنين، 13 مايو 2019 04:32 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن الدولى استعدادا لموسم سباقات الهجن جانب من جولة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بعد ظهر اليوم، جولة تفقدية لمضمار الهجن الدولى بمدينة السلام، وتابع أعمال التخزين لكافة المفروشات والأثاثات والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمضمار بعد النجاح الباهر لافتتاح مضمار الهجن وسباق شرم الشيح الدولى الأول لسباقات الهجن.

 

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالصيانة الكاملة والمستمرة لكافة أعمال الزراعات والنخيل والبلدورات والأعمال التجميلية والتى تمثل ثروة عظيمة تمتلكها مدينة السلام وذلك فى إطار الاستعداد لافتتاح موسم سباقات الهجن فى سبتمبر القادم.

 

وفى سياق آخر، شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على توحيد طلاءات المبانى والالتزام بهوية الطراز المعمارى للسوق التجارى القديم والمتوافق مع مسجد الصحابة ذلك الطراز المعمارى الفريد، وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتطويرات الحالية، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالسوق التجارى القديم.

 

كما تابع محافظ جنوب سيناء، الأعمال النهائية للمصعد الخاص بالمركز الإسلامى الملحق بالمسجد، ليكون واجهة حضارية مشرفة أمام زوار المركز من كافة الجنسيات.

 

جانب من جولة المحافظ للمضمار (2)
جانب من جولة المحافظ للمضمار 

 

جانب من جولة المحافظ للمضمار (3)
جانب من جولة المحافظ للمضمار (

 

جانب من جولة المحافظ للمضمار (1)
جانب من جولة المحافظ للمضمار 

 


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