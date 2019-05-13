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الإثنين، 13 مايو 2019 12:54 م
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خلال اجتماع المجلس التنفيذى..

محافظ المنيا يوجه بتحصيل المتأخرات وتعظيم الإيرادات للنهوض بمستوى الخدمات

الإثنين، 13 مايو 2019 12:27 م
محافظ المنيا يوجه بتحصيل المتأخرات وتعظيم الإيرادات للنهوض بمستوى الخدمات اجتماع محافظ المنيا
المنيا – فريق المحافظات
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وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الجهاز التنفيذى بحصر كافة الأصول غير المستغلة ومراجعة كافة العقود الإدارية، ووضع أفضل التصورات لإستغلالها بالشكل الذى يساعد فى دفع عجلة التنمية، مشددا على تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد بما يعود بالنفع والفائدة، وللاستفادة منها فى وضع الخطة الاستراتيجية للمحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام، واللواء إيهاب البطراوى، مساعد مدير الأمن، والقيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية.

ووجه المحافظ الوحدات المحلية بحصر كافة المبانى التى لم تقم بطلاء واجهاتها بلون موحد للبدء فى التنفيذ بمهلة محددة، أو إتخاذ الإجراءات القانونية، وقد بلغ عدد الواجهات بالطوب الأحمر بالشوارع الرئيسية بالمراكز التسع 3600 عقار، وتم إخطار أصحابها للبدء فى أعمال الطلاء.

شدد المحافظ على استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ كافة الأعمال، موجها المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا أنه لا تسامح فى تخاذل أى مسئول عن القيام بعمله، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة فى العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.

وجه المحافظ مديرية الأوقاف بسرعة التنسيق مع الوزارة لوضع الحلول البديلة للزوايا المقامة على حرم السكك الحديدية، والتى تعيق تطوير المزلقانات، وذلك لاستكمال أعمال التطوير للسكة الحديد والمزلقانات.

ناقش المحافظ استعدادات مديرية الشباب والرياضة للأنشطة الصيفية، وكذا توفير أماكن لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية فى شهر يونيو المقبل، وتقرر تجهيز 20 نادى ومركز شباب بمراكز المحافظة، كما استعرض المجلس موقف استرداد أراضى الدولة. 

 


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