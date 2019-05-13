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محافظ المنوفية يتفقد الخدمات فى سنتريس ويستمع لمطالب الأهالى

الإثنين، 13 مايو 2019 12:08 م
محافظ المنوفية يتفقد الخدمات فى سنتريس ويستمع لمطالب الأهالى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - خالد سنجر
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تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، صباح اليوم الإثنين، فى زيارة سريعة مستوى النظافة والخدمات والطرقات بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون.

والتقى المحافظ خلال الزيارة السريعة، عددا من أهالى القرية، الذى طرحوا على المحافظ بعض الطلبات، بحضور المهندسة ميرفت طاحون رئيس الوحدة المحلية بالقرية، والعمدة عبد الصمد زهران عمدة سنتريس.

وطالب عدد من الأهالى بتوفير مقر جديد لمكتب بريد القرية، وذلك بعد انتهاء عقد إيجار المقر القديم، حيث أكدت المهندسة ميرفت، أنه بالفعل تم توفير مقر مؤقت لمكتب البريد، فى المجمع التنموى بمبنى الشهر العقارى، لحين توفير مقر دائم مناسب، وذلك لضمان استمرار توفير الخدات البريدية لمواطنى القرية، لتجنب توقف الخدمة، حيث يتوقف اعتماد المقر المؤقت على موافقة إدارة البريد، وبمجرد صدور الموافقة سيتم نقل الأجهزة والموظفين واستقبال المواطنين بالمقر المؤقت.

كما طالب عدد من المواطنين بتوفير ماكينة صراف آلى بالقرية، نظرا لبعد المسافة عن أقرب ماكينة صراف آلى والمتواجدة فى أشمون، حيث تمثل مشقة على كبار السن والسيدات.

رئيسة الوحدة المحلية بسنتريس، أكدت أنه تم بالفعل التعاقد مع إدارة بنك مصر، لتركيب ماكينة صراف آلة تابعة للبنك فى الوحدة المحلية، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، حيث تم تركب ما كنية صراف الى تابعة لبنك مصر، كما تم التعاقد كذا استجابة لطلبات الأهالى بالتعاقد مع البنك الأهلى لتركيب ما كينة صراف آلى تابعة للبنك الأهلى فى الوحدة، حيث سيتم تركيب ما كينة البنك فى موعد أقصاه شهر من تاريخه.

 

العمدة عبد الصمد زهران يرحب المحافظ
العمدة عبد الصمد زهران يرحب المحافظ

 

المهندسة ميرفت طاحوان تستقبل المحافظ
المهندسة ميرفت طاحوان تستقبل المحافظ

 

عمدة سنتريس مع ماكينة الصراف الآلى
عمدة سنتريس مع ماكينة الصراف الآلى

 

عمدة سنتريس يستقبل محافظ المنوفية
عمدة سنتريس يستقبل محافظ المنوفية

 

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 


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