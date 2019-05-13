video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: غلق جزئي لكوبري "جمجرة" لعدم تعطيل الحركة المرورية والبدء في الصيانة خلال أيام

الإثنين، 13 مايو 2019 06:26 م
محافظ القليوبية: غلق جزئي لكوبري "جمجرة" لعدم تعطيل الحركة المرورية والبدء في الصيانة خلال أيام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، أنه سيتم البدء في ترميم كوبري جمجرة الجديدة التابعة لمركز ومدينة بنها خلال أيام، حيث تم التنسيق مع وزارة الري وتم أخذ الموافقات اللازمة وسيتم غلق الكوبري جزئيا، بحيث يتم فتح حارة مرورية للسيارات لضمان عدم تعطيل الحركة المروية طوال فترة الترميم التي ستستمر لمدة شهر تقريبا، مشيرا إلى أنه تبلغ التكلفة الإجمالية للترميم مليون جنيه تقريبا مساهمة من شركة نسلة للمياه.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عواد احمد على السكرتير العام، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، والمهندس إمام محمد مدير مديرية الري، والمهندس محمد اسماعيل مدير مديرية الطرق، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة، ووفدا من شركة نستلة للمياه لمناقشة البدء في ترميم الكوبري بعد تعرضه لبعض التصدعات البسيطة التي لا تؤثر على سلامة الكوبري إنشائيا حيث تم التوصل مع وزارة الري ومعهد بحوث الإنشاءات وأوصى بترميمه عن طريق معالجة البلاطة السطحية وتدعيمها.

 

ومن جانبه وجه محافظ القليوبية، مدير المرور بالبدء في غلق الجزء الذي سيتم البدء به وتركيب حواجز مرورية لعدم مرور أي مواطنين لعم تعرض حياتهم للخطر، والتنسيق المستمر للانتهاء من أعمال الترميم وفق الجداول الزمنية المحددة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية:تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن لتحسين مستوى خدمة المواطنين

محافظ القليوبية يتفقد المدفن الصحى الجديد بالعبور تمهيدا للبدء فى إنشائه

محافظ القليوبية يبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

اخبار القليوبية

كوبري جمجرة

اخبار مصر

محافظ القليوبية

ري القليوبية

مرور القليوبية

الرياح التوفيقي

طرق القليوبية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة