محافظ القليوبية: غلق جزئي لكوبري "جمجرة" لعدم تعطيل الحركة المرورية والبدء في الصيانة خلال أيام

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، أنه سيتم البدء في ترميم كوبري جمجرة الجديدة التابعة لمركز ومدينة بنها خلال أيام، حيث تم التنسيق مع وزارة الري وتم أخذ الموافقات اللازمة وسيتم غلق الكوبري جزئيا، بحيث يتم فتح حارة مرورية للسيارات لضمان عدم تعطيل الحركة المروية طوال فترة الترميم التي ستستمر لمدة شهر تقريبا، مشيرا إلى أنه تبلغ التكلفة الإجمالية للترميم مليون جنيه تقريبا مساهمة من شركة نسلة للمياه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عواد احمد على السكرتير العام، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، والمهندس إمام محمد مدير مديرية الري، والمهندس محمد اسماعيل مدير مديرية الطرق، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة، ووفدا من شركة نستلة للمياه لمناقشة البدء في ترميم الكوبري بعد تعرضه لبعض التصدعات البسيطة التي لا تؤثر على سلامة الكوبري إنشائيا حيث تم التوصل مع وزارة الري ومعهد بحوث الإنشاءات وأوصى بترميمه عن طريق معالجة البلاطة السطحية وتدعيمها.

ومن جانبه وجه محافظ القليوبية، مدير المرور بالبدء في غلق الجزء الذي سيتم البدء به وتركيب حواجز مرورية لعدم مرور أي مواطنين لعم تعرض حياتهم للخطر، والتنسيق المستمر للانتهاء من أعمال الترميم وفق الجداول الزمنية المحددة.