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محافظ القليوبية:تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن لتحسين مستوى خدمة المواطنين

الإثنين، 13 مايو 2019 10:52 ص
محافظ القليوبية:تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن لتحسين مستوى خدمة المواطنين الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أعضاء لجنة قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء، وهى اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، برئاسة المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش، وبحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام.

وذلك فى إطار زيارتهم لمحافظة القليوبية لمتابعة أداء الوحدات المحلية وإنتظام العاملين بها، ومستوى خدمة المواطنين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ، أن اللجنة استهدفت مراجعة تنفيذ الخطط الإستثمارية وما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية، وسير العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم ومتابعة مستوى النظافة والمبانى المقامة بدون ترخيص.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه تم وضع خطة عمل محددة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل لجان عمل للمرور بشكل مفاجئ على دواوين العمل بالمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، لتقييم الأداء ومتابعة الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعداد تقارير للعرض على المحافظ لمكافأة المجد ومجازاة المقصر .

 

 


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